Beyazıt Öztürk, Ekranlara Geri Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk televizyonunun sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarına dönüş yaptı.

Beyaz Öztürk’ün sunumuyla izleyiciyle buluşan Beyaz’la Joker, ilk bölümüyle hem izleyiciden tam not aldı hem de reytinglerde zirveye yerleşti. Yeni yılın en dikkat çeken yapımlarından biri olan program, Beyaz’ın enerjisi ve esprili üslubuyla pazar akşamına damgasını vurdu.

Yarışma boyunca samimi tavırları ve kendine has mizahıyla dikkat çeken Beyazıt Öztürk, programda yaptığı “Ben yayına başlıyorum diye herkes dizileri yayından kaldırmış” esprisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Hayranları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla hem Beyaz’la yeniden buluşmanın sevincini hem de programa duydukları beğeniyi dile getirdi.

'GELDİĞİM BELLİ OLUYOR'

Uzun bir aradan sonra yeniden Kanal D ekranlarına dönen Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Jokerin ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü kazandı. 3 milyon TL’lik büyük ödül, sürpriz jokerler, Beyaz’ın doğal tavırları ve enerjik yarışmacılar pazar akşamına damga vurdu. İlk yarışmacı Ali Gerdan’ın beklenmedik yanıtları stüdyoda şaşkınlık yaratırken, Beyaz’ın “Geldiğim belli oluyor” sözleri kahkahaları beraberinde getirdi. İkinci yarışmacı Yasemin Yeşilkeklik ise kendine has duruşu ve sakinliğiyle programa ayrı bir renk kattı.

Kaynak: DHA