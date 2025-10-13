Berrak Tüzünataç Sessizliğini Bozdu
Geçirdiği grip nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Sosyal medyaya günler sonra geri dönen Tüzünataç, evinden yaptığı paylaşımla takipçilerine iyi olduğu mesajını verdi.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde yakalandığı ağır influenza nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastalık sürecinde sosyal medya hesaplarından uzak kalan Tüzünataç, sevenlerini endişelendirmişti.
Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olan başarılı oyuncu, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.
Evinden bir fotoğrafını yayınlayan Berrak Tüzünataç, sağlık durumuna ilişkin takipçilerine bilgi verdi. Tüzünataç, paylaşımına düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:
"Ve gribi yendi... Ama şimdi evde dinlenmeye devam."
