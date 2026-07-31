Eda Ece ve Kerem Bürsin Adliyede: Ünlü İsimlere Ahbap Kıskacı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimler Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Eda Ece, ifadesini vermesinin ardından Çağlayan'dan ayrıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrılmıştı.

EDA ECE VE KEREM BÜRSİN İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

Bu kapsamda oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eda Ece ifadesini vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

ŞU ANA DEK HANGİ İSİMLER İFADEYE ÇAĞIRILDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen çok sayıda isim ifadeye çağırılmıştı.

İşte o isimler:

  • Uğur Dündar (Gazeteci)
  • Mahsun Kırmızıgül (Sanatçı / Yönetmen)
  • Gülben Ergen (Şarkıcı)
  • Elçin Sangu (Oyuncu)
  • Hayko Cepkin (Müzisyen)
  • Fatih Altaylı (Gazeteci)
  • Ruşen Çakır (Gazeteci)
  • Özlem Gürses (Gazeteci)
  • Ece Üner (Gazeteci / Spiker)
  • Fatih Portakal (Gazeteci)
  • Şahan Gökbakar (Komedyen / Oyuncu)
  • Hazal Kaya (Oyuncu)
  • Fatih Koparan (YouTuber / İçerik Üreticisi)
  • Feyza Altun (Avukat)
  • Gökhan Özoğuz (Müzisyen)
  • Öykü Serter (Sunucu)

NE OLMUŞTU?

AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR DAHİL 28 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ahbaplar Suç Örgütü Eda Ece Kerem Bürsin Ahbap
Son Güncelleme:
Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Acun Ilıcalı'dan Büyük Vefa: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'nın Tüm Masraflarını Üstlenecek Acun Ilıcalı'dan Eren'e Büyük Vefa
ÇOK OKUNANLAR
Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı: Saldırgan 15 Yaşında Çıktı Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş
Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de: 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi
Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahiste 33 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahiste 33 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı