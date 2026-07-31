Eda Ece ve Kerem Bürsin Adliyede: Ünlü İsimlere Ahbap Kıskacı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrılmıştı.

EDA ECE VE KEREM BÜRSİN İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

Bu kapsamda oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eda Ece ifadesini vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

ŞU ANA DEK HANGİ İSİMLER İFADEYE ÇAĞIRILDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen çok sayıda isim ifadeye çağırılmıştı.

İşte o isimler:

Uğur Dündar (Gazeteci)

Mahsun Kırmızıgül (Sanatçı / Yönetmen)

Gülben Ergen (Şarkıcı)

Elçin Sangu (Oyuncu)

Hayko Cepkin (Müzisyen)

Fatih Altaylı (Gazeteci)

Ruşen Çakır (Gazeteci)

Özlem Gürses (Gazeteci)

Ece Üner (Gazeteci / Spiker)

Fatih Portakal (Gazeteci)

Şahan Gökbakar (Komedyen / Oyuncu)

Hazal Kaya (Oyuncu)

Fatih Koparan (YouTuber / İçerik Üreticisi)

Feyza Altun (Avukat)

Gökhan Özoğuz (Müzisyen)

Öykü Serter (Sunucu)

NE OLMUŞTU?

AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR DAHİL 28 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA