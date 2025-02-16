Berlin Film Festivali'ne Damga Vuran Olay, Dünyaca Ünlü Oyuncu Ödül Alırken Oyunculuğu Bıraktığını Duyurdu

Berlin Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl 75’incisi düzenlendi. Dünyaca ünlü sanatçıların konuk olduğu festivalde, usta oyuncu Tilda Swinton 'Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı.

Ödül sonrasında sahnede dikkat çeken bir konuşmaya imza atan Swinton, sinema dünyasının acımasız olduğuna değindi.

HERKESİ ŞAŞIRTAN KARARINI AÇIKLADI

Usta oyuncu sahnede herkesi şaşırtan bir kararını da duyurdu. Sayısız önemli projede yer alan Tilda Swinton oyunculuğa ara vereceğini gözyaşları içinde açıkladı.

Son 15 yıldır farklı bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Swinton, artık mola vermenin zamanının geldiğini söyledi. Sinema dünyasınının acımasızlığı altında olduğu belirten Swinton’un kararı hayranlarını derinden üzdü.

Ünlü oyuncu, pazartesi günü İskoçya’ya döneceğini belirterek “Bu yılın geri kalanında film çekmeyeceğim” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi