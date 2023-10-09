Berfu Yenenler ‘Kedicik’ olmaktan son anda kurtulmuş: Beni de düşürmeye çalıştılar!

"BENİ DE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Kafayı yiyorum bak adamın Akasya AVM 'de listesinde var" diyen ünlü isim açıklamasında "Beni de burada düşürmeye çalışmışlardı. Benim bunu bir sindirip anlatmam lazım arkadaşlar. Ben ne yaşamışım" cümlelerine yer verdi.