Behzat Ç. ve Teşkilat’ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti! Sanat Camiası Yasta

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Koray Ergun’dan acı haber geldi. Uzun yıllar sahne ve ekranlarda izleyiciyle buluşan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ergun’un vefatını yazar ve oyuncu Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyurdu. Kopan paylaşımında, “Koray Ergun vefat etmiş. Yılların tiyatro emekçisine veda vakti” ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra sanatçının çocukları da acı haberi kamuoyuyla paylaşarak, “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânı cennet olsun” mesajını yayımladı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SAHNEYE ARA VERMİŞTİ

Koray Ergun, geçtiğimiz yıl şubat ayında sağ elinde yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvurmuş, yapılan tetkikler sonucunda beyninde yaklaşık 3 santimetrelik bir tümör tespit edilmişti. 6 Şubat 2025’te yaklaşık 5 saat süren mikrocerrahi operasyonla tümörün alındığı açıklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyuna da ara veren Ergun, bir süredir tedavi sürecindeydi. Usta sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

