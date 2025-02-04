Behzat Ç. Hayranları Sevinçten Havaya Uçtu: Savcı Esra Geri mi Dönüyor?
Türkiye'nin en fenomen dizilerinden Behzat Ç. için çekimler yeniden başladı. Sevenlerinin kalbine taht kuran Behzat Ç.'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Diziyle ilgili "Savcı Esra" kulisi ise izleyicilerde büyük bir şaşkınlık ve heyecan yarattı.
Behzat Ç.'nin 3. sezon çekimleri Ankara'da başlıyor. Merakla beklenen Behzat Ç. hakkında bilgi veren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yeni sezonda oynayacağını söylemişti.
Erdal Beşikçioğlu, bu sezonda da Memduh başkanın olacağını, “ Memduh Başkansız Behzat Ç. olmaz” sözleriyle ifade etmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müge Turalı’nın patronu olduğu Ortaks Yapım’ın çektiği diziye sürpriz bir oyuncunun katılacağı bir süredir konuşuluyordu.
Bu ismin dizinin efsane karakteri Behzat’ın tutkulu aşkı savcı Esra olduğu iddia edildi.
Savcı Esra'ya hayat veren oyuncu Canan Ergüder'in yeniden diziye dönme ihtimali izleyicileri çok heyecanlandırdı.