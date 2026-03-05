Beckham Ailesinde 'Brooklyn' Krizi: Anne ve Babasının Mesajını Görmezden Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Victoria-David Beckham çifti son dönemde büyük oğulları Brooklyn Beckham ile yaşadıkları krizle gündemdeki yerini koruyor.

2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine giren ve bir süredir ailesiyle görüşmeyen Brooklyn Beckham krizin sebebini açıklamıştı. Ailesini evliliğini mahvetmeye ve hayatını kontrol etmeye çalışmakla suçlayan Brooklyn Beckham, ailesiyle barışmak istemediğini vurgulamıştı.

DAVID BECKHAM: SENİ SEVİYORUZ

Aylardır aile için önemli olan hiçbir etkinlikte yer almayan Brooklyn Beckham, 4 Mart'ta 27 yaşına bastı. Tüm bu yaşananlara rağmen oğullarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Victoria ve David Beckham'dan Brooklyn'in doğum gününde yeni bir barış hamlesi geldi. Oğullarının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan çiftten David Beckham, Brooklyn'e "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust (Brooklyn'in çocuklukta kullandığı takma adı). Seni seviyoruz" diye seslendi. Victoria Beckham ise oğlunun çocukluk fotoğrafını "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyorum" notuyla paylaşarak zeytin dalı uzattı.

AİLESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ, EŞİNE KAYITSIZ KALMADI

Ancak Brooklyn Beckham, anne babasının bu paylaşımlarını görmezden geldi. Ailesiyle iletişim kurmamakta kararlı olduğu görülen ünlü isim, eşi Nicola Peltz'in “Doğum günün kutlu olsun bebeğim... Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur! Girdiğin her odayı aydınlatıyorsun ve seni tanıyan herkes seni seviyor... Sen çok özelsin ve senin karın olmaktan çok mutluyum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum" sözlerine “Bebeğim” yanıtını verdi.

Beckham her fırsatta çok sevdiğini söylediği Nicola Peltz'in paylaştığı kareyi, kendi sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

