BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu

2000'li yılların popüler yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, Biri Bizi Gözetliyor ile şöhreti yakalamıştı.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 1

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacılarının son halleri sosyal medyada gündem oldu.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 2

BBG Melih'in son halini görenler ise çok şaşırdı

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 3

Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci BBG'nin sevilen isimlerinden biriydi.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 4

Ünlü isim yarışmanın ardından 3 dizi, 2 TV filminde rol aldı.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 5

Değirmenci, Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuk kariyerine başladı.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 6

Bir albüm çıkaran Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 7

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan ünlü isim farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 8

O dönemlerde sokakta 6 korumayla gezebildiğini dile getiren Melih Değirmenci'nin, şimdilerde ise kamera arkasında bir hayatı var.

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BBG Melih'in son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim: 9
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