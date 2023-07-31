Barış Arduç'tan görenleri kıskandıran aşk paylaşımı
Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'la yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Bize de böyle aşk nasip olur mu" yorumları yaptı.
'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda evlendi.
Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Barış Arduç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.
"HER ZERRENE…" POZU İLGİ TOPLADI
Eşi Gupse Özay'la paylaşım yapan ünlü oyucnu fotoğrafın altına ise, "Her zerrene" notunu ekledi. Çok sayıda beğeni alan fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, "Bize de böyle aşk nasip olur mu" yorumları yaptı.