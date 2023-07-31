Barış Arduç'tan görenleri kıskandıran aşk paylaşımı

"HER ZERRENE…" POZU İLGİ TOPLADI

Eşi Gupse Özay'la paylaşım yapan ünlü oyucnu fotoğrafın altına ise, "Her zerrene" notunu ekledi. Çok sayıda beğeni alan fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, "Bize de böyle aşk nasip olur mu" yorumları yaptı.