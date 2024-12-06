Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi

Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan ve izlenme rekorları kıran “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinden önemli bir gelişme yaşandı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldı. Senaryosuyla hepimizi derinden etkileyen fenomen dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu…