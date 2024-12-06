Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi
Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinde beklenmedik veda.
Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinde beklenmedik gelişme. Dizinin ana kadrosunda flaş bir ayrılık yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan dizisi Bahar’ı n ekibinde ayrılık yaşandı.
Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan ve izlenme rekorları kıran “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinden önemli bir gelişme yaşandı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldı. Senaryosuyla hepimizi derinden etkileyen fenomen dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu…
SEZON SONUNDA FİNAL İDDİASI
Öte yandan medya kulislerinde Bahar dizisinin 2025 haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği iddia edildi. Bu iddia Show TV kaynakları tarafından doğrulanmadı.