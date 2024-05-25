Bahar dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisinin 14. bölümünden fragman yayınlandı.

Bahar dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisinin 14. bölümünden tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 28 Mayıs Salı akşamı Show Tv'de izleyiciyle buluşacak.

MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.

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