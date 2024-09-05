Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak
Merakla beklenen Show TV’nin “Bahar” dizisinin ikinci sezon ilk bölüm çekimi yarına ertelenirken kadroya yeni bir oyuncu daha katıldı:
Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katılacak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Bahar” dizisinin çekimleri başlıyor. Yarın yeni sezon için sete çıkacak olan ekibe usta oyuncu Nizam Namidar katılıyor.
Ayça Üzüm’ün yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Nizam Namidar yeni sezonda Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Hasip Aydın, değerli oyuncu Hatice Aslan‘ın canlandırdığı ‘Nevra’ karakterine ikinci baharını yaşatacak.
Geçtiğimiz sezon kendisiyle ilgilenen Necmettin tarafından dolandırılarak zor günler geçiren ‘Nevra’, bu kez hayatına umut dolu bir başlangıç yapabilecek mi? Dizinin hayranları, bu yeni gelişmeyle birlikte heyecanla yeni sezonu bekliyor.