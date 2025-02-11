Babalık Sevinci Yaşayan Cansel Elçin'den Oğluyla Yeni Paylaşım

Başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında meslektaşı Cansel Elçin ile evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevindirmişti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu güzel haberi takipçileriyle paylaşan ikili, heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü beklediklerini belirtmişti.