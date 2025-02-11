Babalık Sevinci Yaşayan Cansel Elçin'den Oğluyla Yeni Paylaşım
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin mutluluğu taçlandı. Ünlü çift, oğulları Atlas’ı 31 Ocak'ta kucaklarına almıştı. Cansel Elçin, oğlunu kucağında gezdirdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında meslektaşı Cansel Elçin ile evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevindirmişti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu güzel haberi takipçileriyle paylaşan ikili, heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü beklediklerini belirtmişti.
SEVİNÇLERİNİ DUYURDULAR
Ünlü çift, kısa süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklamıştı. Nihayet bebeklerini kucağına alan Bayat ve Elçin, bu özel anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Cansel Elçin, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla oğlunun dünyaya gelişini duyurdu.
OĞLUYLA VİDEO PAYLAŞTI
Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Elçin, Atlas ile birlikte geçirdiği anları paylaşmaya devam ediyor. Oğluyla kucağında gezdiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.