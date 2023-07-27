Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı: Tatil için Türkiye'ye geldi

Uzun yıllardır Londra’da yaşayan ve Türkiye’de olduğu dönemlerde modellik yapan Aysun Kayacı uzun yıllardır gözlerden uzak yaşıyordu. Bir döneme damga vuran model Bodrum'da görüntülendi.

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Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı: Tatil için Türkiye'ye geldi - Resim: 1

Bir dönem podyumların gözde isimleri arasında yer alan ve Emre Aşık ile yaşadığı aşkla tanınan Aysun Kayacı zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor.

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Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı: Tatil için Türkiye'ye geldi - Resim: 2

2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenip Londra’ya yerleştikten sonra daha sade bir yaşamı tercih eden Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı: Tatil için Türkiye'ye geldi - Resim: 3

Doktorlar’ın Kader’i ve Şeytanın Pabucu filminin Aysel'i olarak da tanınan eski manken önceki gün Türkbükü’ndeki evinde görüntülendi.

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Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı: Tatil için Türkiye'ye geldi - Resim: 4

Arkadaşlarıyla sohbet eden eski model, denize girerek tatilin tadını çıkardı.

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