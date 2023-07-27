Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı: Tatil için Türkiye'ye geldi
Uzun yıllardır Londra’da yaşayan ve Türkiye’de olduğu dönemlerde modellik yapan Aysun Kayacı uzun yıllardır gözlerden uzak yaşıyordu. Bir döneme damga vuran model Bodrum'da görüntülendi.
Bir dönem podyumların gözde isimleri arasında yer alan ve Emre Aşık ile yaşadığı aşkla tanınan Aysun Kayacı zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor.
2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenip Londra’ya yerleştikten sonra daha sade bir yaşamı tercih eden Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı.
Doktorlar’ın Kader’i ve Şeytanın Pabucu filminin Aysel'i olarak da tanınan eski manken önceki gün Türkbükü’ndeki evinde görüntülendi.
Arkadaşlarıyla sohbet eden eski model, denize girerek tatilin tadını çıkardı.