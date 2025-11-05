Aydın Aydın’dan Farkındalık Yaratan Şarkı! 'Miyav' Fırtınası Dijital Platformlarda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk halk müziğinin renkli ismi Aydın Aydın, bu kez müzik dünyasında farkındalık yaratan sıra dışı bir projeyle gündemde. Doğa ve hayvan sevgisini müziğiyle buluşturan sanatçı, nesli tükenme tehlikesi altındaki Van kedisiyle düet yaptı. Kedinin karakteristik ‘miyavlama’ seslerini şarkısına dahil eden Aydın Aydın, doğanın sesini sanatın diliyle birleştirdi.

‘MİYAV’ ŞARKISI DİJİTAL PLATFORMLARDA

Toplumsal mesajlar taşıyan şarkılarıyla tanınan sanatçı, bu projeyle hem hayvan sevgisine hem de çevre bilincine dikkat çekti. Sanatçının 'Miyav' adını verdiği yeni şarkısı, eğlenceli ritimleri ve sevimli temasıyla kısa sürede büyük ilgi gördü. Aydın Aydın’ın Tıvorlu İsmail ile çektiği klip, yayımlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

VAN KEDİSİYLE FARKINDALIK

Van’ın simgesi haline gelen beyaz tüyleri ve iki farklı göz rengiyle dikkat çeken Van kedisinin projede yer alması, hem bölge halkı hem de hayvanseverler tarafından gururla karşılandı.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın 04 Şubat 1969'da Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden mezun oldu. Türkücü olmadan önce çobanlıkta yapan ve bugün 51 yaşında olan sanatçı Deniz ve Arda adında 2 erkek çocuk babasıdır.

Aydın Aydın sanat yaşamına 1994 yılında adım attı. Yıllarca İstanbul'da Halk Eğitim Merkezlerinde, okullarda profesyonelce halk oyunları eğitmenliği yaptı. Çalıştırdığı ekiplerine birçok Türkiye birinciliği kazandırdı. Sanatçı, halk oyunları dışında da bağlama, dilsiz kaval, ritim grupları gibi birçok enstrüman çalmaktadır.

Türkücü Aydın Aydın, Vizontele filminde rol almış ve Zap Suyu uzun havasını seslendirmiştir. Ayrıca bir çok dizide türküler seslendirmiştir. 17 yılda 8 albüm çıkartan Aydın Aydın türküleri ile fark yaratan ilginç klipleriyle tanınmaktadır.

Halk oyunlarında Türkiye'deki bütün yöreleri profesyonelce oynayan Aydın Aydın, 1987 yılında Milliyet gazetesinin düzenlemiş olduğu Halk müziği ve Halk oyunları yarışmasında Hakkari'ye tarihinde ilk defa Türkiye birinciliğini kazandıran sanatçıdır.

Kaynak: Haber Merkezi