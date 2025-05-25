Aydilge’den Duygulandıran Galatasaray Paylaşımı: 'Her Şeyi Unutan Babam Gözleri Parlayarak ‘Cimbombom’ Diye Bağırdı'

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sahne alacak olan ünlü sanatçı Aydilge, babasıyla yaşadığı duygusal anıyı paylaşarak taraftarları duygulandırdı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle birçok şeyi hatırlamadığını söyleyen Aydilge, "Cimbombom mu, Real Madrid mi yoksa Manchester United mi daha büyük diye sordum. Gözleri parladı ve 'Cimbombom' diye bağırdı" dedi. Aydilge, yaşadığı duygusal anı için Galatasaray ailesine teşekkür etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Aydilge’den Duygulandıran Galatasaray Paylaşımı: 'Her Şeyi Unutan Babam Gözleri Parlayarak ‘Cimbombom’ Diye Bağırdı'

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu için Yenikapı’da düzenlediği büyük kutlamada sahne alacak olan ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla dikkat çekti. Babasının büyük bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve geçmişte her kutlamaya ilk koşanlardan biri olduğunu dile getiren Aydilge, sağlık sorunları nedeniyle artık pek çok şeyi hatırlamayan babasıyla yaşadığı anlamlı anıyı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sanatçı, babasıyla yaşadığı özel anı şu sözlerle paylaştı:

“Babam çok büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Her kutlamaya en önde giderdi. Bir gün kızının şampiyonluk kutlamasında sahne alacağını bilse kim bilir benimle nasıl gurur duyardı. Ne yazık ki babam yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle artık pek çok şeyi hatırlamıyor. Kelimeleri bile... Ama dün çok güzel bir şey oldu.

Babacım dedim. Galatasaray mı, Real Madrid mi yoksa Manchester United mı daha büyük takım dedim. Önce anlamadı. Öylece durdu. Bu sefer Cimbombom mu, Real Madrid mi yoksa Manchester United mi daha büyük takım diye sordum... Ve birden gözleri parladı ve neşeyle Cimbombom!!! diye bağırdı"

Aydilge, bu anın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray camiasına teşekkür etti. Aydilge, “Babama yaşattığın mutluluk için teşekkürler Galatasaray. Bu akşam ben hem babam için hem hepiniz için sahnede olacağım. 5. Yıldız kutlu olsun" dedi.

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Aydilge Galatasaray
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