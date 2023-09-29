Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı
Efsane dizi Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, yıllar sonra ortaya çıktı. Sakal bırakan ve kilo alan 59 yaşındaki oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle gündeme geldi.
Rol aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Son olarak 2018 yılında vizyona giren 'Baba 1.5' adlı filmde rol alan Açıkalın son hali görenleri şaşırttı.
Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medyada gündem oldu. Kilo alan ve sakallarını uzatan Peker Açıkalın, son hali ile bambaşka bir görünüme kavuştu.