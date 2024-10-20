Avrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e Vefasızlık

Oyuncu Vural Çelik İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in cenaze törenine Avrupa Yakası'nda birlikte oynadıkları Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti.

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Avrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e Vefasızlık

Üsküdar’daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik’in Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii cenaze töreni düzenlendi. Törene Vural’ın oyuncu arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e Vefasızlık - Resim : 1

Törende taziyeleri anne Cemile Güzelordu ve kız kardeşi Kadriye Çelik kabul etti. Cenaze, öğlen kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Avrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e Vefasızlık - Resim : 2

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'

Cenaze törenine katılan oyuncu Ferdi Akarnur, “Vural benim çok eski arkadaşım. Yani sözün bittiği yer, kalp krizi olduğu söyleniyor. Haziran ayında zaten bir kriz geçirmiş. Şekeri de varmış ama ne olursa olsun ölüm kötü. Ben uzun zamandır görmüyorum çünkü farklı işlerdeyiz. 30 senedir arkadaşım" diye konuştu.

Avrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e Vefasızlık - Resim : 3

‘ÇOK GÜLDÜRÜRDÜ BİZİ’

Yapımcı Birol Güven, “Çok kendine özgü, çok farklı bir enerjisi olan, çok güldürürdü bizi, eğlenceli bir insandı. Aynı zamanda da bence bir çocuktu. Çocuk gibi duyguları vardı, çocuk gibi gülerdi, çocuk gibi üzülürdü. Bir gelirdi ben dahil dünyadaki herkese küsmüş, 6 ay küserdi sonra kimsenin haberi yok bir anda gelir barışırdı. Yine kimsenin haberi yok" diye konuştu.

CENAZEYE KATILMADILAR

Öte yandan Çelik'in cenazesine 'Avrupa Yakası'nda birlikte oynadıkları Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti. Birsel ve Demirer çelenk göndermekle yetindi.

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