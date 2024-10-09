ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor
ATV ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Yeni dizinin, Show TV ekranlarında yayımlanan Demet Evgar'ın başrollerindeki Bahar dizisine rakip olması bekleniyor.
ATV yeni dizi için hazırlıklara başladı. Yeni dizinin kadrosunda alanında oldukça iddialı isimler var.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Atv’nin geçen haftalarda ilk tanıtımı yayınlanan Limon Yapım imzalı dizisi Holding”in çekimleri yarın Kaş’ta sualtı sahneleriyle başlıyor.
YENİ DİZİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU
“Holding” dizisi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için üvey kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatıyor. Dizinin kadrosuna “Osman Altınordu” rolüyle usta aktör Erdal Özyağcılar katıldı.
Deniz Yılmaz’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi yarın sete çıkıyor. Ekibin bir kısmı yarın Kaş’ta dalış sahneleriyle çekimlere başlıyor. Kaş‘tan dönüş tarihi olarak da 11 Ekim Cuma günü planlanıyor. Dizinin çekimleri daha sonra İstanbul sahneleriyle devam edecek. Holding’te Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu’ya Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper, Sadi Celil Cengiz, Ali İl ve Gün Koper eşlik edecek.