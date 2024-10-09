ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor

Deniz Yılmaz’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi yarın sete çıkıyor. Ekibin bir kısmı yarın Kaş’ta dalış sahneleriyle çekimlere başlıyor. Kaş‘tan dönüş tarihi olarak da 11 Ekim Cuma günü planlanıyor. Dizinin çekimleri daha sonra İstanbul sahneleriyle devam edecek. Holding’te Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu’ya Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper, Sadi Celil Cengiz, Ali İl ve Gün Koper eşlik edecek.