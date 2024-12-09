ATV'den Şaşkına Çeviren Karar! Sevilen Dizi İçin Değişiklik

Bir aile şirketi olan Altınordu Holding’te acımasız bir taht kavgasının yaşanacağı dizide Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Filiz Taçbaş, Atsız Karaduman ve Macit Koper başlıca rolleri paylaşıyor.

ERKEN FİNAL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Öte yandan bazı haber sitelerinde, Holding dizisinin erken final yapacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddia ATV yönetimi tarafından yalanlandı. Dizi kaldığı yerden yayına devam edecek ve herhangi bir final durumu söz konusu değil.