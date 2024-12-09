ATV'den Şaşkına Çeviren Karar! Sevilen Dizi İçin Değişiklik
ATV'nin dev bütçeli Holding dizisinde beklenmedik değişiklik
ATV ekranlarında yayımlanan Holding dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirmişti. Dizinin akıbetini doğrudan etkileyecek flaş bir karar alındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv’nin ilk bölümü geçen perşembe seyirciyle buluşan dizisi “Holding” dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı.
Holding dizisi “Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur…” sloganıyla ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği Limon Yapım imzalı dizinin yönetmeni değişti. Barış Yöş’ün yönettiği dizinin yönetmen koltuğunu Barış Erçetin devraldı.
Bir aile şirketi olan Altınordu Holding’te acımasız bir taht kavgasının yaşanacağı dizide Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Filiz Taçbaş, Atsız Karaduman ve Macit Koper başlıca rolleri paylaşıyor.
ERKEN FİNAL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL
Öte yandan bazı haber sitelerinde, Holding dizisinin erken final yapacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddia ATV yönetimi tarafından yalanlandı. Dizi kaldığı yerden yayına devam edecek ve herhangi bir final durumu söz konusu değil.