Atiye ile Lady Gaga Arasında Hukuk Savaşı! 'Hırsızlık' Skandalı Patladı

'İZİNSİZ KULLANILMASI BENİ ŞAŞIRTTI'

Atiye ise konuyla ilgili "Bu şarkının bestesini yıllar önce yapmıştım. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı. Yıllar sonra bazı bölümlerinin Lady Gaga tarafından izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılması beni şaşırttı" açıklamasını yaptı.