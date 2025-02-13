Atiye ile Lady Gaga Arasında Hukuk Savaşı! 'Hırsızlık' Skandalı Patladı
Şarkıcı Atiye, dünya yıldızı Lady Gaga’ya dava açacağını açıkladı. Ünlü popçu, Lady Gaga'nın yeni şarkısında, kendisinin 10 yıl önce yayınladığı aynı adlı şarkıdan bazı bölümleri izinsiz ve kaynaksız kullandığını söyledi.
Kaynak: Hürriyet
Ünlü şarkıcı Atiye, ABD'li pop yıldızı Lady Gaga’ya karşı bir hukuk savaşı başlatıyor. Atiye, Lady Gaga’nın “Abracadabra” adlı şarkısını işaret ederek, şarkıcıyı kendisinin 2015 yılında çıkardığı “Abrakadabra” şarkısını izinsiz kullanmakla suçladı.
Hürriyet'in haberine göre; Atiye’nin avukatları, olaya ilişkin telif hakkı davası açacaklarını ve ABD'deki meslek birliklerine de uyarı evraklarını göndereceklerini bildirdi.
'İZİNSİZ KULLANILMASI BENİ ŞAŞIRTTI'
Atiye ise konuyla ilgili "Bu şarkının bestesini yıllar önce yapmıştım. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı. Yıllar sonra bazı bölümlerinin Lady Gaga tarafından izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılması beni şaşırttı" açıklamasını yaptı.