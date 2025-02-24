Atina Tatilinden Romantik Kareler... Aşklarını İlan Ettiler
Oyuncu Derya Şensoy, yeni aşkını herkese ilan etti. Sosyal medya hesabından Atina tatilinden fotoğraflarını paylaşan Şensoy, sevgilisini de böylece duyurmuş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Derya Şensoy'un yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şensoy'un adı uzun zamandır oyuncu Yağız Can Konyalı ile anılıyordu. Şensoy, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile aşkını resmen ilan etti.
35 yaşındaki oyuncu, Burak Altındağ’ın da yer aldığı Atina tatilinden birkaç kareyi sosyal medya hesabında paylaştı ve fotoğraflara “Burak’ın ani bir kararla Atina tatilimize katılması dump’ı” notunu ekledi.