Atina Tatilinden Romantik Kareler... Aşklarını İlan Ettiler

Oyuncu Derya Şensoy, yeni aşkını herkese ilan etti. Sosyal medya hesabından Atina tatilinden fotoğraflarını paylaşan Şensoy, sevgilisini de böylece duyurmuş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Atina Tatilinden Romantik Kareler... Aşklarını İlan Ettiler - Resim: 1

Ünlü oyuncu Derya Şensoy'un yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Atina Tatilinden Romantik Kareler... Aşklarını İlan Ettiler - Resim: 2

Şensoy'un adı uzun zamandır oyuncu Yağız Can Konyalı ile anılıyordu. Şensoy, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile aşkını resmen ilan etti.

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Atina Tatilinden Romantik Kareler... Aşklarını İlan Ettiler - Resim: 3

35 yaşındaki oyuncu, Burak Altındağ’ın da yer aldığı Atina tatilinden birkaç kareyi sosyal medya hesabında paylaştı ve fotoğraflara “Burak’ın ani bir kararla Atina tatilimize katılması dump’ı” notunu ekledi.

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