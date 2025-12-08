Ata Demirer’den 'Nasıl Zayıfladınız?' Sorusuna Esprili Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Verdiği kilolarla gündeme gelen komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kilo verme sürecine dair merak edilen soruları yanıtladı.

Demirer, kısa süre önce 30 kilo verdiğini açıklamış ve bunu düzenli spor ile sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylemişti. Ancak ünlü komedyene “Nasıl zayıfladınız?” soruları gelmeye devam etti.

‘İNSANIN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEYİ YEMİYORUZ’

Demirer, Instagram’da paylaştığı mizahi videoda bu sorulara yeniden açıklık getirdi. Kendisine sık sık "Nasıl zayıflarız?" diye sorulduğunu belirten komedyen, esprili bir dille şu ifadeleri kullandı: “Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.”

