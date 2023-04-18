Astrolog Nilay Dinç, Türkiye'nin popüler 15 ismini uyardı!
Nilay Dinç sosyal medya hesabından yaptığı öngörülerle gündeme gelmeye devam ediyor. Dinç, 20 Nisan'da Koç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasının bazı ünlü isimleri etkileyeceğini belirtti.
20 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının bazı ünlü isimleri etkileyeceğini belirtti. Oyunculardan şarkıcılara kadar çok popüler olan 15 ismi işaret eden Dinç'in yorumu dikkat çekti.
Ünlü astrolog Nilay Dinç, 20 Nisan'da yaşanacak Güneş tutulmasının ünlüler dünyasını etkileyeceğini belirtti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Dinç, 15 ünlüyü uyardı.
İşte astrolog Nilay Dinç'in uyardığı ünlü isimler ve Twitter paylaşımı:
Kadir Doğulu