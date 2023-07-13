Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber: Fotoğrafları sildi, engelledi...
Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber geldi. Çift, ayrılık kararı aldı.
Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez Çeşme'de kameralara yakalanmıştı. Sık sık aşk paylaşımları yapan çift yollarını ayırdı. Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi.
Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber geldi.
Geçen yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran oyuncu çift, yollarını ayırdı.
Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti.