Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber: Fotoğrafları sildi, engelledi...

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber geldi. Çift, ayrılık kararı aldı.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber: Fotoğrafları sildi, engelledi... - Resim: 1

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez Çeşme'de kameralara yakalanmıştı. Sık sık aşk paylaşımları yapan çift yollarını ayırdı. Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber: Fotoğrafları sildi, engelledi... - Resim: 2

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber geldi.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber: Fotoğrafları sildi, engelledi... - Resim: 3

Geçen yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran oyuncu çift, yollarını ayırdı. 

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden üzen haber: Fotoğrafları sildi, engelledi... - Resim: 4

Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti.

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