Aslı İnandık Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Menajer Ahad Kazmaz ile evliliğini bir süre önce noktalayan oyuncu Aslı İnandık, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, yeni aşkını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.
Oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturmuştu.
Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldıran çiftin ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. İlk başta evlerini ayıran çift, daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı.
YENİ AŞKINI İLAN ETTİ
Boşandıktan sonra bir süre kimseyle adı anılmayan güzel oyuncu, reklamcı Cem Arıdağ ile birlikte olduğunu önceki gece katıldığı bir etkinlikte herkese duyurdu.
'KALPLİ' PAYLAŞIM
Cem Arıdağ, Aslı İnandık'ı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Taze aşıklar kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.