Aslı Enver'den 'bebeğini Londra'da doğuracak' iddiasına yalanlama

Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Dün havaalanında görüntülenen oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi.