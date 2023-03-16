Aslı Enver'den 'bebeğini Londra'da doğuracak' iddiasına yalanlama
Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu Aslı Enver, bebeğini Londra’da değil Türkiye’de doğuracağını söyledi.
İsim konusunda henüz karar vermediklerini ifade eden Enver, “Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız” dedi.
Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Dün havaalanında görüntülenen oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi.
12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti. Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver, Londra dönüşü Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gazetecilere konuştu.
Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi; “Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak” dedi.