Aşk-ı Memnu’nun Efsane Üçlüsü Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'den Yıllar Sonra Bir İlk: Kimse Bunu Beklemiyordu
Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu, yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen yapımlardan biri olmayı sürdürüyor. Dizinin ikonik karakterleri Bihter, Adnan Bey ve Nihal'i canlandıran Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Ortaya çıkan fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2008 yılında ekrana gelmeye başlayan ve 2010’da final yapan Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanmış ve entrika dolu hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.
Dizinin başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi yıldız isimler paylaşmıştı. Özellikle Bihter, Adnan Bey ve Nihal, hikayenin unutulmaz karakterleri arasında yer aldı.
YILLAR SONRA AYNI KAREDE
Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya, geçtiğimiz akşam düzenlenen Kenan Doğulu konserinde bir araya geldi. Yıllar sonra aynı karede yer alan bu üçlü, izleyicilere nostaljik bir an yaşattı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, hayranlarından binlerce yorum aldı.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu’nun başrol oyuncularını yeniden birlikte gören hayranlar, bu buluşmayı “tarihi bir an” olarak nitelendirdi. "Aşk-ı Memnu rüzgarı yeniden esiyor" yorumlarıyla fotoğrafı paylaşan kullanıcılar, dizinin etkisinin yıllar geçse de kaybolmadığını bir kez daha gösterdi.
Aşk-ı Memnu’nun iz bırakan kadrosu ve hikayesi, Türk televizyonlarının unutulmazları arasında yerini korumaya devam ediyor. Yıllar sonra bir araya gelen bu üçlü, dizinin nostaljisini bir kez daha gündeme taşıdı.