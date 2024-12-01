Aşk-ı Memnu’nun Efsane Üçlüsü Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'den Yıllar Sonra Bir İlk: Kimse Bunu Beklemiyordu

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu’nun başrol oyuncularını yeniden birlikte gören hayranlar, bu buluşmayı “tarihi bir an” olarak nitelendirdi. "Aşk-ı Memnu rüzgarı yeniden esiyor" yorumlarıyla fotoğrafı paylaşan kullanıcılar, dizinin etkisinin yıllar geçse de kaybolmadığını bir kez daha gösterdi.