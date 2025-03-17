Asistanına Evlenme Teklif Edince Ortaklık Bozuldu

İkilinin 2015’te sona eren 20 yıllık evliliklerine rağmen iş ortaklığını sürdürebilmesi, geçen yaza kadar sorunsuz ilerlemişti. Ancak Murat Tabanlıoğlu’nun, kendisinden yaşça küçük asistanı Tuba İnan ile aşk yaşamaya başlaması ve geçtiğimiz ay evlilik teklif etmesi, iş ilişkilerini de zora soktu.