Asistanına Evlenme Teklif Edince Ortaklık Bozuldu
Türkiye’nin önde gelen mimarlık şirketlerinden Tabanlıoğlu Mimarlık’ta ortaklar arasında büyük bir kriz patlak verdi. Şirketin kurucularından Murat Tabanlıoğlu, eski eşi ve iş ortağı Melkan Gürsel’i şirket kredilerini şahsi hesaplarına aktarmakla suçladı. Gürsel ise bu iddiaların haksız olduğunu belirterek yasal süreç başlatacağını duyurdu.
Kaynak: Günaydın
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, 2015 yılında boşanan ancak ortaklıklarını sürdüren Murat Tabanlıoğlu ile Melkan Gürsel'in arasındaki kriz geçen yaz başladı.
İkilinin 2015’te sona eren 20 yıllık evliliklerine rağmen iş ortaklığını sürdürebilmesi, geçen yaza kadar sorunsuz ilerlemişti. Ancak Murat Tabanlıoğlu’nun, kendisinden yaşça küçük asistanı Tuba İnan ile aşk yaşamaya başlaması ve geçtiğimiz ay evlilik teklif etmesi, iş ilişkilerini de zora soktu.
Murat Tabanlıoğlu, bu süreçte şirketten ayrılarak kendi adını taşıyan yeni bir mimarlık firması kuracağını açıkladı. Melkan Gürsel ise, kızı Mina Tabanlıoğlu’nu Tabanlıoğlu Mimarlık’ın en genç çalışanı olarak tanıttı.