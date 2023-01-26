Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin: Başıma ilk kez böyle bir şey geldi, dizi şak diye bitti
Arka Sokaklar dizisi uzun süredir çekilemiyordu. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sının diziden ayrıldığı konuşulurken oyuncu Zafer Ergin gerçeği açıkladı.
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisi bir süredir yapımcı Türker İnanoğlu'nun hastalığı sebebiyle çekimlerine ara vermişti.
"Arka Sokaklar final yaptı mı?" sorusu merak edilirken üzen haber geldi.
'FİNAL YAPMADAN BİTTİ'
17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.