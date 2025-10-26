Annesinin Ölümüyle Sarsılmıştı! Akın Akınözü'nün Acı Günü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Hercai’, ‘Sensiz Olmuyor’, 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerde rol alan oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden annesi Özlem Akınözü’nün vefatının ardından zor günler geçiriyor. Sosyal medyada sık sık annesini anan Akınözü, duygusal paylaşımlarıyla takipçilerini de etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Akınözü, sosyal medya hesabından paylaştığı “Bugün günlerden sen... Eski bir kareye bakıyorum; elimde babamın gençliğinde çizdiği portren, bileğimde imzan, kalbimde sonsuz 'Özlem'le seni anıyorum canım annem. İyi ki doğmuşsun, meleğim” mesajla annesine olan özlemini dile getirdi.

Akın Akınözü geçtiğimiz yıl annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti

DAYISINI KAYBETTİ

Akınözü, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda dayısı Emre Kerem Arın’ın vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımında, "Anacığıma benden selam söyle dayıcığım" notunu ekledi.

Ünlü oyuncu, dayısının cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sevgili Dayım Emre Kerem Arın'ın cenazesi, 26 Ekim Pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacak, 27 Ekim Pazartesi günü Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir.”

