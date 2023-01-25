Annesinin itirazına da aldırış etmedi: Özcan Deniz, 22 yaş küçük aşkıyla gizlice evlendi

2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandı. Kuzey adındaki oğullarının velayeti ve şiddet iddiasından dolayı eski eşiyle sık sık davalık olan Özcan Deniz'in özel hayatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.