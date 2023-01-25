Annesinin itirazına da aldırış etmedi: Özcan Deniz, 22 yaş küçük aşkıyla gizlice evlendi
2019 yılına Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar ile evlendiği iddia edildi.
2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandı. Kuzey adındaki oğullarının velayeti ve şiddet iddiasından dolayı eski eşiyle sık sık davalık olan Özcan Deniz'in özel hayatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.
SADE BİR NİKAH TÖRENİ YAPTILAR
50 yaşındaki Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 28 yaşında İranlı modacı Samar Dagdar'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi etti.
Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hafta sonu Zekeriyaköy'de evlerinde nikah masasına oturduğu iddia edildi.
Sessiz sedasız evlenen çift, evlilik haberiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı.