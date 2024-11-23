'Annem Ankara' Dizisindeki Gizemli Sesin Sahibi Ünlü Oyuncu Çıktı

Mehmet Günsur ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle büyük bir etki yaratan dizi, özellikle "Zuhal'in öyküsünü anlatan seslendiren kim?" sorusunu akıllara getirdi. Seyirciler, çok yakından tanıdıkları o sesin kime ait olduğunu merak etti.