'Annem Ankara' Dizisindeki Gizemli Sesin Sahibi Ünlü Oyuncu Çıktı
Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur’un başrolünü paylaştığı dizi, duygusal anları ve güçlü hikayesiyle izleyiciyi etkisi altına aldı. Özellikle Zuhal’in öyküsünü anlatan gizemli sesin, ünlü oyuncu Okan Yalabık’a ait olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Günsur ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle büyük bir etki yaratan dizi, özellikle "Zuhal'in öyküsünü anlatan seslendiren kim?" sorusunu akıllara getirdi. Seyirciler, çok yakından tanıdıkları o sesin kime ait olduğunu merak etti.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara, BKM yapımı olarak Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Dizi, Bergüzar Korel'in canlandırdığı Zuhal ve Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakterlerinin etrafında şekilleniyor. İlk bölümde izleyiciyi derinden etkileyen dram, gözyaşlarını beraberinde getirdi.
Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven ve Mustafa Açılan gibi başarılı oyuncuların kadrosunda bulunduğu yapım, umut dolu bir annenin mücadelesini anlatıyor. Bu güçlü hikaye, çocukları için her koşulda mücadele eden bir annenin hayatını ekrana taşırken, duygusal anlarla izleyicileri etkisi altına alıyor. Dizinin senaryosunu Başak Angigün yazarken, yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor.
Dizi, izleyicileri 1990'lı yıllara götürürken, Zuhal'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden emekli olmak zorunda kalmasının ardından yaşadığı zorlukları anlatıyor. Annem Ankara, dönemin toplumsal ve kişisel zorluklarını başarılı bir şekilde ekrana taşıyor.
Zuhal'in hikayesi, zaman zaman oğlu Başar tarafından izleyicilere aktarılıyor. Başar karakterinin iç sesinin duyulduğu anlar, seyirciye oldukça duygusal anlar yaşatıyor.
VE İŞTE MERAK EDİLEN O SES!
Başar karakterinin iç sesini duyduğumuz o gizemli tını, ünlü oyuncu Okan Yalabık'a ait.
Okan Yalabık, dizi kadrosunda yer almasa da seslendirme yaparak projeye katkı sağlıyor.