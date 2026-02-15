Ameliyatı 11 Saat Sürmüştü: Ufuk Özkan'dan Sağlık Durumu İçin Korkutan İddiaya Yanıt

Karaciğer yetmezliği sebebiyle karaciğer nakli geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın yoğun bakıma alındığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Özkan, yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaşarak söz konusu haberlere yanıt verdi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, kısa süre önce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde, Özkan’ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın karaciğer nakli için uygun donör olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat süren ameliyatta, Salih Kıvırcık’tan alınan karaciğer başarıyla Ufuk Özkan’a nakledildi. Doktorların titizlikle yürüttüğü operasyonun sorunsuz tamamlandığı bildirildi.

YOĞUN BAKIM İDDİALARINA YANIT

Ameliyatın ardından her iki ismin de sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındıkları yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Gündeme gelen haberler sonrası Ufuk Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

‘ALLAH'A ŞÜKÜR ASLANLAR GİBİYİZ’

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah… Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."

