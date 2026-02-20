ALS ile Mücadele Ediyordu: Grey's Anatomy'nin Yıldızı Eric Dane Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen ünlü aktör Eric Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti.

ALS TEŞHİSİ KONMUŞTU

Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

ERIC DANE KİMDİR?

1972 yılında ABD’nin San Francisco kentinde doğdu. Televizyon kariyerine 1993 yılında The Wonder Years dizisiyle başladı.

Grey’s Anatomy’de Dr. Mark Sloan karakteriyle uluslararası ün kazandı. Euphoria dizisinde Cal Jacobs rolüyle son yıllarda yeniden geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Charmed ve The Last Ship dizilerinde başrol oynadı. Marley & Me, Valentine’s Day ve Burlesque gibi filmlerde rol aldı.

2025 yılında ALS teşhisi aldığını açıkladı ve hastalıkla mücadele sürecinde farkındalık çalışmaları yürüttü.

