ALS ile Mücadele Ediyordu: Grey's Anatomy'nin Yıldızı Eric Dane Hayatını Kaybetti

Ünlü 'Grey's Anatomy' dizisindeki 'McSteamy' rolüyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Eric Dane 53 yaşında hayatını kaybetti. Dane, 10 ay önce kendisine ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Son Güncelleme:
ALS ile Mücadele Ediyordu: Grey's Anatomy'nin Yıldızı Eric Dane Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen ünlü aktör Eric Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti.

ALS TEŞHİSİ KONMUŞTU

Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

ALS ile Mücadele Ediyordu: Grey's Anatomy'nin Yıldızı Eric Dane Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ERIC DANE KİMDİR?

1972 yılında ABD’nin San Francisco kentinde doğdu. Televizyon kariyerine 1993 yılında The Wonder Years dizisiyle başladı.

Grey’s Anatomy’de Dr. Mark Sloan karakteriyle uluslararası ün kazandı. Euphoria dizisinde Cal Jacobs rolüyle son yıllarda yeniden geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Charmed ve The Last Ship dizilerinde başrol oynadı. Marley & Me, Valentine’s Day ve Burlesque gibi filmlerde rol aldı.

2025 yılında ALS teşhisi aldığını açıkladı ve hastalıkla mücadele sürecinde farkındalık çalışmaları yürüttü.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Oyuncu
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ölümden Dönmüştü: Murat Cemcir’den Aylar Sonra İlk Paylaşım Ölümden Dönmüştü! Aylar Sonra İlk Paylaşım
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Kritik Atamalar Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Yeni Atamalar
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Bakan Gürlek’ten Peş Peşe Kritik Görüşmeler Bakan Gürlek’ten Peş Peşe Kritik Görüşmeler