Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Anne-Kız Değil Sanki Abla Kardeş

Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile dünya evine girdi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Alina Boz’un hamile olduğu iddia edildi.

ANNESİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu bu defa Rus annesi Olga ile pozlarını paylaştı. Boz’un annesini görenler “annesi değil ablası gibi” gibi yorumlar yapıldı.