Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Anne-Kız Değil Sanki Abla Kardeş

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünya evine giren ünlü oyuncu Alina Boz son dönemlerde hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu şimdi de Rus annesi ile gündem oldu. Alina Boz’un annesi Olga güzelliğiyle hayran bıraktı.

Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Anne-Kız Değil Sanki Abla Kardeş

Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile dünya evine girdi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Alina Boz’un hamile olduğu iddia edildi.

Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Anne-Kız Değil Sanki Abla Kardeş - Resim : 1

ANNESİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu bu defa Rus annesi Olga ile pozlarını paylaştı. Boz’un annesini görenler “annesi değil ablası gibi” gibi yorumlar yapıldı.

Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Anne-Kız Değil Sanki Abla Kardeş - Resim : 2

Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Anne-Kız Değil Sanki Abla Kardeş - Resim : 3

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