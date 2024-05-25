Alina Boz'dan iki yıllık anlaşma: Yeniden kameraların karşısına geçiyor

Güzelliğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Alina Boz, kozmetik firmasıyla 2 yıllık anlaşma imzaladı.

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Alina Boz'dan iki yıllık anlaşma: Yeniden kameraların karşısına geçiyor

İş hayatının yoğunluğu nedeniyle şu günlerde yarım kalan eğitim hayatına devam eden Alina Boz, bir yandan da dizi ve film projelerinden gelen tekliflerin yanı sıra, reklam çekimlerine de devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü kozmetik firması Duru ile üçüncü kez anlaşma imzalayan Alina Boz, yeniden kameraların karşısına geçiyor.

Güzel oyuncu markayla iki yıllık sözleşme imzaladı. Alina Boz markanın yeni vücut şampuanı markasının reklam filmi için Haziran ayında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

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