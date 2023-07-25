Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı
Yılın aşk bombası belgelendi. İşletmeci Umut Evirgen ünlü oyuncu Alina Boz ile karesini Instagram hesabında paylaştı.
Alina Boz, 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırttı. Sürpriz ayrılığın ardından Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı.
Güzel oyuncunun adı İşletmeci Umut Evirgen ile ak dedikodularına karışmıştı. Umut Evirgen yılın aşk bombasını belgeledi.
YILIN AŞKI BELGELENDİ
Alina Boz ve 4 yılık sevgilisi Mithat Can Özer'den evlilik haberi beklenirken ayrılık kararı gelmişti. Herkesi şaşırtan çift yollarını ayırdı.
İşletmeci Umut Evirgen geçtiğimiz aylarda Alina Boz'u takibe alarak yorumlar atmaya başladı.