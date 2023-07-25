Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Yılın aşk bombası belgelendi. İşletmeci Umut Evirgen ünlü oyuncu Alina Boz ile karesini Instagram hesabında paylaştı.

Son Güncelleme:
Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı - Resim: 1

Alina Boz, 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırttı. Sürpriz ayrılığın ardından Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı. 

1 7
Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı - Resim: 2

Güzel oyuncunun adı İşletmeci Umut Evirgen ile ak dedikodularına karışmıştı. Umut Evirgen yılın aşk bombasını belgeledi.

2 7
Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı - Resim: 3

YILIN AŞKI BELGELENDİ

Alina Boz ve 4 yılık sevgilisi Mithat Can Özer'den evlilik haberi beklenirken ayrılık kararı gelmişti. Herkesi şaşırtan çift yollarını ayırdı.

3 7
Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı - Resim: 4

İşletmeci Umut Evirgen geçtiğimiz aylarda Alina Boz'u takibe alarak yorumlar atmaya başladı.

4 7