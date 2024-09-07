Alina Boz Hamile mi? Bebek Açıklaması Geldi

BEBEK Mİ GELİYOR?

Boz ilk kez bebek açıklaması yaparak, "Şimdilik gündemimizde yok. Zamanı gelince inşallah." dedi.

OYUNCULUĞU BIRAKTIĞI İDDİASI

Güzel oyuncu Alina Boz oyunculuğu bıraktığına dair çıkan söylentilere ise "Aşk olsun. Onlar sizin söylediğiniz şeyler. Tabii ki döneceğim. Okuduğum projeler var, olmaz olur mu." diyerek açıklık getirdi.