Alina Boz Hamile mi? Bebek Açıklaması Geldi
26 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz 2023 yılında işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile dünya evine girmişti. Hamile olduğuna dair iddialar ile gündemden düşmeyen Boz'dan açıklama geldi.
34 yaşındaki Umut Evirgen ile evlenen oyuncu Alina Boz, önceki gece meslektaşı İlayda Alişan ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Ünlü oyuncu, çıkışta aracına binerken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. 2. Sayfa'ya konuşan Boz, "Arkadaşımın doğum günüydü. Onu kutladık, şimdi de dağılıyoruz herkes evine gidiyor" dedi.
BEBEK Mİ GELİYOR?
Boz ilk kez bebek açıklaması yaparak, "Şimdilik gündemimizde yok. Zamanı gelince inşallah." dedi.
OYUNCULUĞU BIRAKTIĞI İDDİASI
Güzel oyuncu Alina Boz oyunculuğu bıraktığına dair çıkan söylentilere ise "Aşk olsun. Onlar sizin söylediğiniz şeyler. Tabii ki döneceğim. Okuduğum projeler var, olmaz olur mu." diyerek açıklık getirdi.