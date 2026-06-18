Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyor
72 yaşındaki iş insanı Ali Ağaoğlu’nun yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinin hamile olduğu öne sürülürken, Ağaoğlu’nun müjdeli haberin ardından sevgilisine Bodrum’da lüks bir yazlık ev hediye ettiği konuşuluyor.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer'den gelen bebek haberiyle büyük mutluluk yaşadı. İddiaya göre 36 yaşındaki Bige Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, 72 yaşındaki Ağaoğlu'nun bu gelişmenin ardından Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği öne sürüldü. Ağaoğlu'nun Yıldırımer'e daha önce de İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil hediye etmişti.
Kaynak: Sabah
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