Aleyna Tilki İmajını Tamamen Yeniledi! Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Değişim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sözleriyle, sahne tarzıyla ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Uzun süredir sarı saçlarıyla dikkat çeken Tilki saçlarını koyu bir renge boyatarak sevenlerini şaşırttı. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Aleyna Tilki’nin yeni imajı hakkında yorum yağdı. Birçok hayranı koyu saçları çok yakıştırırken bazı takipçiler ise Tilki’nin sarı saçlarıyla daha enerjik bir görünüme sahip olduğunu savundu. Tartışma büyürken ünlü ismin paylaşımı gündemin üst sıralarına yerleşti.

Genç şarkıcının yeni tarzıyla ilerleyen günlerde yeni projeler duyurup duyurmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi