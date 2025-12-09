Aleyna Tilki İmajını Tamamen Yeniledi! Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Değişim

Aleyna Tilki saçlarını koyu renge boyadı yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranlarından peş peşe yorum geldi

Aleyna Tilki İmajını Tamamen Yeniledi! Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Değişim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sözleriyle, sahne tarzıyla ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Uzun süredir sarı saçlarıyla dikkat çeken Tilki saçlarını koyu bir renge boyatarak sevenlerini şaşırttı. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Aleyna Tilki İmajını Tamamen Yeniledi! Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Değişim - Resim : 1

Aleyna Tilki’nin yeni imajı hakkında yorum yağdı. Birçok hayranı koyu saçları çok yakıştırırken bazı takipçiler ise Tilki’nin sarı saçlarıyla daha enerjik bir görünüme sahip olduğunu savundu. Tartışma büyürken ünlü ismin paylaşımı gündemin üst sıralarına yerleşti.

Genç şarkıcının yeni tarzıyla ilerleyen günlerde yeni projeler duyurup duyurmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aleyna Tilki
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ata Demirer’den 'Nasıl Zayıfladınız?' Sorusuna Esprili Yanıt 'Nasıl Zayıfladınız?' Sorusuna Esprili Yanıt
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal İle Sevgilisi Berk Cankat'ın Romantik Asansör Pozları Olay Oldu Romantik Asansör Pozları Olay Oldu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Vatandaşlık Maaşı İçin Geri Sayım! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Verdi! Tüm Türkiye’de Başlıyor Vatandaşlık Maaşı Geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Tarih Verdi! Tüm Türkiye’de Başlıyor
Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti