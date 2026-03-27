Aldığı Kilolar Dikkat Çekmişti: Rapçi Lvbel C5 Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Son dönemde en çok dinlenen isimler arasında yer alan ve aldığı kilolarla gündemde olan rapçi Lvbel C5 ilk hastalığını açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemin en popüler isimleri arasına giren ve HavHavHav şarkısıyla dikkatleri çeken rapçi Lvbel C5, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı. Genç rapçi böbrekleriyle ilgili sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Sosyal medyada son dönemde aldığı kilolarla gündem olan rapçi Lvbel C5, sağlık sorunları nedeniyle kilo aldığını belirterek, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Magazin haberleri
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
