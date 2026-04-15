Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Jason Statham'ın Türkiye Paylaşımı Şaşırttı

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Jason Statham, ailesiyle birlikte tatil yapmak için yeniden Antalya’ya geldi. Daha önce de sık sık bölgeyi tercih eden ünlü oyuncu, bu yıl da rotasını değiştirmedi.

Statham, daha önce büyük bölümü Antalya’da çekilen Servet Operasyonu filmi için uzun süre Belek Turizm Merkezi’nde konaklamıştı. Çekim sürecinde bölgeye hayran kaldığı bilinen oyuncu, tatil için de aynı adresi seçti.

Ailesiyle birlikte kente gelen Statham, kaldığı otelde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun mağara havuzunda ve padel tenis oynarken verdiği pozlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Her yıl tatil için Belek’i tercih ettiği bilinen Statham’ın Antalya sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: AA