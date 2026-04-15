Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Jason Statham'ın Türkiye Paylaşımı Şaşırttı
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, ailesiyle birlikte tatil için Antalya’yı tercih etti. Geçtiğimiz yıllarda da tatil seçimini Türkiye'den yana kullanan Statham'ın sosyal medya paylaşımları kısa sürede ilgi odağı oldu.
Statham, daha önce büyük bölümü Antalya’da çekilen Servet Operasyonu filmi için uzun süre Belek Turizm Merkezi’nde konaklamıştı. Çekim sürecinde bölgeye hayran kaldığı bilinen oyuncu, tatil için de aynı adresi seçti.
TATİLDEN KARELER PAYLAŞTI
Ailesiyle birlikte kente gelen Statham, kaldığı otelde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun mağara havuzunda ve padel tenis oynarken verdiği pozlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Her yıl tatil için Belek’i tercih ettiği bilinen Statham’ın Antalya sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi.
Kaynak: AA