Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın Hakkında Şoke Eden Taciz İddiası: Sanat Dünyası Çalkalanıyor!

Sosyal medyada peş peşe gündeme gelen taciz ifşaları, sektörün karanlık yönünü yeniden tartışmaya açtı. Birçok ünlü ismin adının karıştığı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, son olarak Akasya Durağı dizisinde “Osman Ağa” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cezmi Baskın hakkında bir paylaşım gündeme geldi.

"ASANSÖRDE TACİZ ETTİ, GECE BOYU ARADI"

Fazilet Onat isimli kadın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cezmi Baskın’ın kendisine yönelik tacizini anlattı. Onat, "Bizum Hoca filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde tacize uğradım. Sonrasında ise gece boyu telefonla arayarak tacizi sürdürdü” ifadelerini kullandı.

FİLM İÇİN ÖDENMEYEN ÜCRET İDDİASI

Onat ayrıca, telefonla tacize şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisinin yaşananlarla ilgili kendisini suçladığını belirtti. Öte yandan, film için yaptığı çalışmaların ücretinin de ödenmediğini ileri sürdü.

Fazilet Onat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskin beni "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir."

Kaynak: Haber Merkezi