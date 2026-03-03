Akasya Durağı Setinde ‘Tokat’ İddiası Krizi: Melek Baykal Ateş Püskürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisiyle ilgili iddialar yeniden gündeme taşındı. Dizinin yeniden çekileceğine yönelik söylentiler sürerken, oyuncular arasında yaşanan polemik dikkat çekti.

Dizide “Taksici Melahat” karakterine hayat veren Melek Baykal, kısa süre önce yaptığı açıklamada projeyle ilgili olarak "Akasya Durağı' çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından dizide “Ali Kemal” karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan, Baykal’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Uçan, "Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" sözleriyle tepki gösterdi.

‘TOKAT’ İDDİASINA NET YANIT

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Baykal’ın dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ünlü oyuncu, menajeri Selçuk Kaya aracılığıyla bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Açıklamada, Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. denildi.

Ayrıca Baykal ile Dörtkardeşler’in düzenli olarak görüştüğü, aralarındaki ilişkinin sevgi ve saygıya dayandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Baykal’ın sahne aldığı “Konken Partisi” adlı tiyatro oyununda kuliste bir araya geldikleri de ifade edildi.

HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında, ‘Tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır’ vurgusu yapıldı. Baykal’ın avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla manevi tazminat davası başta olmak üzere gerekli tüm hukuki adımların atıldığı bildirildi.

ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER’DEN BAYKAL'A DESTEK MESAJI

Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baykal’a destek verdi. Oyuncu açıklamasında, "16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır" ifadelerine yer verdi.

