Ahu Tuğba'nın Son İsteği Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Hep Bu Açıklamayı Beklemiş

BU AÇIKLAMAYI ÖZELLİKLE İSTEMİŞ

Meriç Erkan, olaydan günler sonra Esra Ezmeci'nin Youtube kanalına konut oldu ve Ahu Tuğba’nın kendisinden son isteğini açıkladı. Ahu Tuğba ile aralarında hiçbir özel ilişkinin olmadığının altını çizen Erkan, kendisine bir vasiyet bıraktığını belirtti. Erkan, ''Bu konu net olsun kendisi de rahmetli olmadan önce bak tövbe etmiş söylesin bir şey olmadığını aramızda demiş. Bize de vasiyet bırakmış oldu. Ben zaten söylemiştim kendisi duymamış galiba ama ben yine söyleyeyim bizim aramızda hiçbir şey olmadı. O benim ablamdır. Kendisi ile güzel anılarımız vardır'' dedi.