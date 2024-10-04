Ahu Tuğba'nın Son İsteği Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Hep Bu Açıklamayı Beklemiş
Ahu Tuğba'nın cenazede davranışlarıyla gündem olan Meriç Erkan, Ahu Tuğba'nın kendisine bir vasiyet bıraktığını açıkladı. Meğer özellikle o açıklamayı istemiş...
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de 1 Eylül’de vefat eden Ahu Tuğba, İstanbul Teşvikiye Camii’nde son yolculuğuna uğurlanmış ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmişti. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın cenazesi, Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin’in davranışlarıyla gündeme gelmişti.
Cenaze töreninde Erkan’ın sarılma görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Tepkilerin ardından Meriç Erkan, Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ile iletişime geçerek helallik istemişti.
BU AÇIKLAMAYI ÖZELLİKLE İSTEMİŞ
Meriç Erkan, olaydan günler sonra Esra Ezmeci'nin Youtube kanalına konut oldu ve Ahu Tuğba’nın kendisinden son isteğini açıkladı. Ahu Tuğba ile aralarında hiçbir özel ilişkinin olmadığının altını çizen Erkan, kendisine bir vasiyet bıraktığını belirtti. Erkan, ''Bu konu net olsun kendisi de rahmetli olmadan önce bak tövbe etmiş söylesin bir şey olmadığını aramızda demiş. Bize de vasiyet bırakmış oldu. Ben zaten söylemiştim kendisi duymamış galiba ama ben yine söyleyeyim bizim aramızda hiçbir şey olmadı. O benim ablamdır. Kendisi ile güzel anılarımız vardır'' dedi.