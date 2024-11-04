Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Acı Haykırışı! 'Artık Dayanamıyorum, Anneme Kavuşmak İstiyorum'

İki ay önce ABD'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, çok acı çektiğini açıkladı. Calvin, derin bir ızdırap duyduğunu söyleyerek, "Allah'ım dayanamıyorum artık. Anneme kavuşmak istiyorum" dedi.

Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Acı Haykırışı! 'Artık Dayanamıyorum, Anneme Kavuşmak İstiyorum'

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, 1 Eylül’de ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetti. KOAH nedeniyle 69 yaşında yaşamını yitiren Ahu Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının öldüğü günden beri büyük acı çektiğini dile getiren kızı Anjelik Calvin, yaşadığı zor günleri Instagram hesabından anlattı.

Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Acı Haykırışı! 'Artık Dayanamıyorum, Anneme Kavuşmak İstiyorum' - Resim : 1

'ÇOK ACI ÇEKİYORUM'

Anjelik Calvin; paylaşımında "Anne, çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Acı Haykırışı! 'Artık Dayanamıyorum, Anneme Kavuşmak İstiyorum' - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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