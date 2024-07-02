Afra Saraçoğlu'nun 'görüşmem' dediği babasıyla pozları gündem oldu

Afra Saraçoğlu, babasını 9 ve 13 yaşındayken 2 kez gördüğünü açıklamış ve görüşmeyeceğini söylemişti. Genç oyuncu, babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti.

Afra Saraçoğlu'nun 'görüşmem' dediği babasıyla pozları gündem oldu

Yalı Çapkını'nda başrol oynayan Afra Saraçoğlu, İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan güzel oyuncu bir süre önce baba itirafında bulunmuştu.

Afra Saraçoğlu babasından babalık görmediğini açıklayarak "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demişti.

Küçük yaşta terk edildiğini söyleyen güzel oyuncu kararını değiştirdi.

Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti ve Amerika'ya giderek babasını ziyaret etti.

Güzel oyuncu babasıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'nun 'görüşmem' dediği babasıyla pozları gündem oldu - Resim : 1

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