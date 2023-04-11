Adını Feriha Koydum'un Halil'i son haliyle şaşırttı

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı "Adını Feriha Koydum" dizisi günümüzde bile oyuncularının son halleriyle yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizide Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın büyük değişimini görenlerin ağzı açık kalıyor. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncuya "Kaybettiğin Halil'e dön bir bak Feriha" yorumları yapılıyor.