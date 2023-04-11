Adını Feriha Koydum'un Halil'i son haliyle şaşırttı
Ekranların fenomen dizisi Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı sallayan Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şaşırttı.
Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı "Adını Feriha Koydum" dizisi günümüzde bile oyuncularının son halleriyle yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizide Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın büyük değişimini görenlerin ağzı açık kalıyor. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncuya "Kaybettiğin Halil'e dön bir bak Feriha" yorumları yapılıyor.
Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali merak konusu oldu.
"Halil'in geldi Feriha", "Güler yüzlü gelinim", "Kelebekleri severim, Allah'ın güzel mahlukları", "Feriyanım" gibi repliklerle hafızalara kazınan Halil karakterini canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali Feriha'yı bile kendine aşık eder. İşte ünlü oyuncunun son hali...
Adını Feriha Koydum dizisinde pasif ve silik bir karakteri canlandıran Altunkaya, son haliyle bambaşka bir imaj çiziyor. "Kaybettiğin Halil'e dön bir bak Feriha" dedirten oyuncu, görenleri kendisine hayran bırakıyor.